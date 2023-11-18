Фильм «Брат 3» не получил прокатное удостоверение

Фильм Валерия Переверзева «Брат 3» не получил прокатное удостоверение, и премьеру пришлось отменить. Об этом сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Прокатного удостоверения у работы художника Переверзева «Брат 3» нет. Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся»,— написал Пастернак.

В беседе с изданием «Холод» директор HHG уточнил, что ранее Минюст обнаружил мат в фильме, но авторы его удалили.

«Нынешние претензии, на мой взгляд, субъективны и не имеют отношения к закону»,— сказал он.

В Москве на премьеру фильма было продано 700 билетов, в Тамбове, где снималась картина, — больше 400 билетов.

Точная причина отмены неизвестна.

«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова. В марте рэпер Птаха, который сыграл в фильме одну из ролей, заявлял, что удостоверение фильму дали, однако речь была о статусе национального кино.

Ранее полиция задержала участницу «Пацанок».