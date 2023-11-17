Гузеева рассказала, что дочь ругает ее за отсутствие повадок звезды

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ее дочь Ольга оказалась недовольна поведением артистки на съемках фильма «Теща». Об этом Гузеева рассказала на проекте «Кстати» во «ВКонтакте».

«Знаешь, мама, приходит Гарик [Харламов] на площадку и все сразу перед ним сразу, вокруг него. А ты… Что у тебя есть деньги, что нет. Ты как бедная», — передала слова Ольги телеведущая.

По словам Гузеевой, дочь посоветовала ей нанять охрану по примеру Харламова и перестать приезжать на съемки вовремя, так как всем без разницы, в какое время она появится на площадке.

«За тебя было даже неудобно. Гарику меряют давление и ты сразу: «И мне, и мне». А это же не твой врач, а Гарика... Я аж отвернулась. Он — звезда», — снова передала слова дочери Гузеева.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках «Тещи».

«Ей почему-то казалось, что мы в какой-то контре... Что я ее ненавижу, но это не так», — отметил шоумен.

По словам комика, им удалось найти общий язык. Харламов подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Ранее Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре.