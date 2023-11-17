Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гузеева рассказала, что дочь ругает ее за отсутствие повадок звезды

Телеведущая Гузеева призналась, что ее дочери было стыдно за нее

close
100%
_larisa_guzeeva_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что ее дочь Ольга оказалась недовольна поведением артистки на съемках фильма «Теща». Об этом Гузеева рассказала на проекте «Кстати» во «ВКонтакте».

«Знаешь, мама, приходит Гарик [Харламов] на площадку и все сразу перед ним сразу, вокруг него. А ты… Что у тебя есть деньги, что нет. Ты как бедная», — передала слова Ольги телеведущая.

По словам Гузеевой, дочь посоветовала ей нанять охрану по примеру Харламова и перестать приезжать на съемки вовремя, так как всем без разницы, в какое время она появится на площадке.

«За тебя было даже неудобно. Гарику меряют давление и ты сразу: «И мне, и мне». А это же не твой врач, а Гарика... Я аж отвернулась. Он — звезда», — снова передала слова дочери Гузеева.

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с Гузеевой на съемках «Тещи».

«Ей почему-то казалось, что мы в какой-то контре... Что я ее ненавижу, но это не так», — отметил шоумен.

По словам комика, им удалось найти общий язык. Харламов подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Ранее Аллу Пугачеву заметили в монастыре на Кипре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий