В России рекордно выросла средняя зарплата

Средняя зарплата в РФ за месяц выросла на 40 тыс. рублей

В России за месяц средняя зарплата выросла более чем на 40 тыс. рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Согласно материалам, с декабря 2025 года средняя зарплата по стране составила 139 727 рублей.

В сообщении отмечается, что в ноябре средний размер заработной платы находился на уровне 98 192 рубля.

В документах уточняется, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата рассчитывается путем деления фонда начисленной оплаты труда работников, включая внешних совместителей, на среднесписочную численность сотрудников и количество месяцев в отчетном периоде.

7 марта стало известно, в декабре 2025 года зарплату свыше 200 тыс. рублей получили работники пяти регионов. На фоне выплат премий и бонусов средняя зарплата в Москве составила 288,5 тыс. рублей, на Чукотке — 281,5 тыс. руб., в Магаданской области — 249,3 тыс. руб., в Ямало-Ненецком АО — 216,8 тыс. руб., в Камчатском крае — 206,7 тыс. руб. При этом в позапрошлом году Камчатки в данном списке отсутствовала.

