В Саудовской Аравии заявили о попытке БПЛА атаковать дипломатический квартал

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) пытался нанести удар по дипломатическому кварталу в Эр-Рияде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства обороны Саудовской Аравии.

«Сорвана попытка атаки беспилотника в направлении дипломатического квартала Эр-Рияда», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что никто из людей не пострадал. Повреждений инфраструктуры также зафиксировано не было.

6 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили и уничтожили БПЛА к юго-востоку от столицы страны.

За три дня до этого в здании американского посольства в Эр-Рияде произошел взрыв с последующим возгоранием. Агентство Reuters со ссылкой на источник уточнило, что пожар был незначительным. Причиной взрыва послужила атака двух беспилотников. Информация о пострадавших не поступала.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, атаковав множество городов Исламской Республики. В результате одного из ударов верховный лидер страны Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Тегеран выпустил ракеты и дроны по территории еврейского государства и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее американское посольство предупредило о «неминуемой» атаке на «нефтяную столицу» Саудовской Аравии.