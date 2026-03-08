Над территорией России за ночь уничтожили более 70 украинских дронов

Более 70 украинских дронов сбили над территорией России в ночь на 8 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Единичную цель нейтрализовали над акваторией Азовского моря. В Волгоградской области отразили атаку двух дронов, в Курской области — трех, в Краснодарском крае — четыре. Еще восемь беспилотников ликвидировали в Белгородской области, 14 — в Ростовской области. В Астраханской области и Крыму сбили по 20 летательных аппаратов.

До этого оперативный штаб Краснодарского края заявил, что в городе Армавир в результате атаки дрона произошел пожар на территории нефтебазы. Никто из людей не пострадал. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. На место происшествия направили 91 сотрудника экстренных служб и 26 единиц специальной техники.

7 марта украинский беспилотник нанес удар по социальному объекту в Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель — у него диагностировали баротравму, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее в Брянской области после прилетов выявили повреждение объектов двух агрохолдингов.