Еще больше семей в России получат единое пособие

РИА Новости: семья может получать пособие при среднем доходе не выше 10% от ПМ

Единое пособие в России будут выплачивать семьям с тремя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум (ПМ) более чем на 10%. Об этом РИА Новости сообщила заместитель директора центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Марина Карцева.

Она пояснила, что пособие смогут получать многодетные семьи со среднедушевым доходом менее 1,1 прожиточного минимума. По словам эксперта, это означает, что выплаты будут доступны не только малоимущим семьям, но и тем, чьи доходы лишь немного превышают прожиточный минимум — примерно на 10%.

Карцева уточнила, что благодаря таким изменениям число многодетных семей, которые смогут претендовать на выплату, может увеличиться почти в 1,5 раза — с 20% до почти 30% от общего числа таких семей.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил правительству закрепить право многодетных получать пособие при превышении среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума не более чем на 10%. Кроме того, глава российского государства поручил кабмину проконтролировать назначение пособий многодетным семьям, а также проследить за реализацией мер по продлению времени работы детсадов.

