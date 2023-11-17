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Кустурица об отмене русского искусства: «Невозможно»

Сербский режиссер Кустурица заявил, что русское искусство невозможно отменить

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что невозможно отменить русское искусство на Западе. Его слова передает Telegram-канал Shot.

«Невозможно вычеркнуть [Льва] Толстого из истории эволюции европейской литературы и культуры. Нельзя не назвать [Андрея] Тарковского одним из самых лучших мировых авторов [или Дмитрия] Шостаковича. Это невозможно», — считает постановщик.

Кинематографист отметил, что на позицию русского искусства сейчас влияет дискуссия о том, кто станет следующим президентом США.

«США — это гегемон, который боится. И в том проблема. Гегемон, который долго был гегемоном. Это окончится, но как долго будет, — мы не знаем», — отметил он.

21 октября Кустурица пообещал снять фильм по роману Федора Достоевского на русском языке. Свой вариант экранизации он назовет «Преступление без наказания». Съемки будут частично проводиться в России с российскими актерами. Он также добавил, что это будет его первый фильм на русском языке.

«Я хотел снять этот фильм в Сербии, но, думаю, что Раскольникова, Соню Мармеладову я сделаю здесь», — заявил он.

Ранее Киргизия выступила против отмены русской культуры.

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