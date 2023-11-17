Дирижер Гергиев прокомментировал возможное назначение главой Большого театра

Дирижер, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, комментируя новости о своем возможном назначении главой Большого театра, заявил, что не искал возможности работать еще больше. Его слова в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума передает РИА Новости.

«Я достаточно занят и не искал возможности работать еще больше, но работать в своей стране мы считаем необходимым, нужным», — сказал Гергиев.

15 ноября газета «Известия» со ссылкой на три собственных источника писала, что Гергиев возглавит Большой театр. Отмечалось, что он будет совмещать работу в Большом и Мариинском театрах. Официально о назначении пока не объявлялось. На посту генерального директора Гергиев заменит Владимира Урина, который возглавляет театр с 2013 года. Уточняется, что Урин покинет пост по собственному желанию.

До этого Мариинский театр получил пять высших театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» за работы минувшего сезона.

Мариинка получила премию за лучший спектакль в оперном театре за спектакль «Набукко», ее вручили режиссеру театра Анне Шишкиной. Исполнитель партии Набукко, солист труппы Ариунбаатар Ганбаатар также получил награду. Театр получил еще три премии за балетные работы.

Ранее возможное объединение Большого и Мариинского театров объяснили.