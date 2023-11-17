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Антонио Бандерас рассказал о жизни после сердечного приступа

Актер Антонио Бандерас сравнил перенесенный сердечный приступ со стуком в дверь

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Danny Moloshok/Reuters

Актер Антонио Бандерас заявил, что взглянул на жизнь по-новому после перенесенного сердечного приступа. Его слова передает Fox News.

«Для меня это был как стук в дверь. Все могло закончиться очень плохо», — заявил 63-летний артист.

Бандерас заявил, что считает случившееся звонком о том, что он шел по неправильному пути.

«Я переживал развод, был в замешательстве. Находил спасение в работе: снимал фильмы один за другим. Это было безумие», — вспомнил актер.

Fox News подчеркивает, что Бандерас пережил сердечный приступ в 2017 году. Это случилось через два года после его развода с актрисой Мелани Гриффит, пара была вместе почти 20 лет.

Недавно дочь Брюса Уиллиса показала сделанные до болезни актера фото. На снимках она проводит время с отцом, который еще не болен деменцией, — гуляет с ним, смеется, держит его за руку.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

Ранее сестра режиссера Марлена Хуциева обвинила врачей скорой помощи в краже.

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