Саша Петров пришел на светскую премьеру с женой

Актер Саша Петров пришел с женой Викторией Антоновой на светскую премьеру фильма «Дворец» Романа Полански, в котором артист сыграл одну из ролей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе фильма.

Журналисты спросили звездную пару о свадьбе, которую они планируют отпраздновать. Однако возлюбленные предпочли не разглашать деталей предстоящего торжества. Также Петров отказался отвечать на вопрос о том, будет ли приглашена на свадьбу актриса Кристина Асмус.

15 сентября Петров женился на Виктории Антоновой. До этого актер три года находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. После этой новости Асмус пошутила над Петровым в своем посте. В комментариях один из фанатов написал, что та стала похожа на Сашу Петрова. В ответ на это Асмус в шутку заявила о свадьбе с мастером и попросила не донимать ее расспросами, так как она непубличный человек.

Сюжет фильма «Дворец» Романа Полански разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном отеле в Швейцарии. Гости-миллионеры готовятся к долгожданному Новому году — впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

«Съемки у Романа Полански были абсолютно как сон. Феномен его личности и магия вокруг него связаны только с одним — его искренним желанием жить. Мой герой — человек серьезный, но Полански смотрит на него с юмором, как и на всех остальных персонажей», — заявил Петров.

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