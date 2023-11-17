Юрий Стоянов рассказал, как санкции в киноиндустрии повлияли на жизнь россиян

Актер Юрий Стоянов в интервью aif.ru выразил мнение, что санкции в киноиндустрии практически не повлияли на жизнь обычных россиян.

«Иногда читаю новость «Netflix скоро представит первую серию своего нового проекта». А она уже неделю в интернете есть в хорошем качестве, да еще и профессионально дублированная на русский язык. Смотри — не хочу. Наверно, это незаконно, «пиратство». Но нельзя сказать, что мы не можем смотреть хорошее западное кино. Мы отрезаны только от международных кинофестивалей, которые проходят в других странах», — заявил Стоянов.

По мнению артиста, наиболее интересные и значимые продукты киноиндустрии сейчас появляются именно на онлайн-площадках. Стоянов считает, что российские сериалы вышли на новый уровень.

Он также предположил, что уход зарубежных фильмов из российских кинотеатров положительно сказался на развитии отечественного кино. По словам Стоянова, в свое время во Франции ввели лимит на количество иностранных фильмов в прокате, что подстегнуло индустрию к развитию.

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