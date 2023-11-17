Покинувший Россию комик Овечкин пожаловался на нестабильный доход

Стендапер и экс-участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин рассказал, что после переезда из России его заработок стал менее стабильным. Об этом он сообщил в подкасте «Сила мысли», новый выпуск которого опубликован на YouTube.

Покинувший страну в 2022 году Овечкин признался, что до отъезда зарабатывал до 250 тысяч рублей в месяц за живые выступления.

«До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли», — сказал он.

Сколько Овечкин получает за свои выступления сейчас, он уточнять не стал.

Накануне актер Юрий Стоянов выразил мнение, что санкции в киноиндустрии практически не повлияли на жизнь обычных россиян.

«Иногда читаю новость «Netflix скоро представит первую серию своего нового проекта». А она уже неделю в интернете есть в хорошем качестве, да еще и профессионально дублированная на русский язык. Смотри — не хочу. Наверно, это незаконно, «пиратство». Но нельзя сказать, что мы не можем смотреть хорошее западное кино. Мы отрезаны только от международных кинофестивалей, которые проходят в других странах», — заявил Стоянов.

Ранее Иосиф Пригожин назвал условие для популярности российского аналога «Евровидения».