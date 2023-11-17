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Киргизия выступила против отмены русской культуры

Зампредседателя киргизского кабмина Байсалов заявил о провале отмены русской культуры

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов в ходе дискуссии с главой Министерства культуры России Ольгой Любимовой в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге рассказал о позиции страны относительно отмены русской культуры в мире. Его цитирует ТАСС.

«Кыргызстан решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности», — сказал Байсалов.

Политика культуры отмены, по его словам, обречена на провал, потому что является элементом евроцентризма и «высокомерной попыткой диктовать моду всему миру».

Также Киргизия, продолжил Байсалов, выступает против исключения уникальных культурных традиций.

«Культурный суверенитет — это не только право, но и ответственность каждой нации. Сохранение культурного наследия и культурной самобытности — это ключ к устойчивому развитию и миру», — заключил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур — проходит 16-18 ноября. 17 ноября на форуме министр культуры России Ольга Любимова предложила зарубежным министрам создать общую Евразийскую кинопремию и музыкальный конкурс «ЕвразияВидение+», или «ИнтерВидение».

Ранее группу «На-На» уличили в плагиате хита «Фаина».

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