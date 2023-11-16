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Виктория Боня об отношениях дочери и нового возлюбленного: «Веревки вьет»

Блогерша Виктория Боня заявила, что дочь манипулирует ее новым возлюбленным

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Victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Виктория Боня призналась в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой, что ее дочь Анджелина часто манипулирует ее новым возлюбленным Русланом Гасановым.

Боня заявила, что 11-летняя Анджелина «вьет веревки» из Гасанова. По словам телеведущей, девочка просит бизнесмена отвести ее в дорогой бутик. Все это она делает под предлогом, что мать не дает ей деньги.

«А я говорю: «Потому что ты уже потратила €800, Анджелина», — вспомнила звезда.

Дочь Бони родилась в союзе телеведущей и бизнесмена Алекса Смерфита. Они начали свой роман в 2010 году, но через семь лет они расстались. Блогерша и предприниматель поддерживают дружеские отношения и совместно воспитывают ребенка.

18 октября телеведущая Виктория Боня показала «папика», который привез ее на Мальдивы.

20 октября издание Super раскрыло, что новым возлюбленным Бони стал предприниматель Руслан Гасанов, которому 30 лет. Бизнесмен владеет лаунж-баром в Дубае «SKY5 Dubai». Телеведущая не подписана на Гасанова в соцсетях, однако постоянно ставит лайки под его постами.

23 октября Боня рассказала, что Гасанов был женат при их знакомстве. Однако на тот момент они состояли исключительно в дружеских отношениях. У пары начался роман, когда бизнесмен принял решение расстаться с супругой.

Ранее Виктория Боня сравнила себя с Борисом Моисеевым после пластики.

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