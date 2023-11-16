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Появились подробности о состоянии Александра Митты

Mash: режиссера Александра Митту перевели из реанимации

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Режиссеру Александру Митту стало лучше, поэтому его перевели из реанимации в неврологическое отделение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, состояние Митты стабилизировалось, но он по-прежнему испытывает проблемы с речью. Сейчас Митте назначены терапия и индивидуальные занятия лечебной физкультурой.

13 ноября сообщалось, что у режиссера диагностировали повторный инсульт. Кинематографист находился в реанимации в тяжелом состоянии.

При этом 12 ноября отмечалось, что врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание. Ему вызвали скорую.

В больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ему также диагностировали воспаление почек и сердечные заболевания.

При этом позднее сын постановщика отметил, что Митту госпитализировали из-за имеющихся ранее хронических заболеваний. По словам родственника, артист проходит плановое лечение в больнице. Сын режиссера отметил, что у отца нет ничего «экстраординарного».

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