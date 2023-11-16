Марат Башаров рассказал о главной сложности в работе с экстрасенсами

Актер и телеведущий Марат Башаров в интервью The Voice пожаловался, что ему приходится видеть чужое горе на шоу «Битва экстрасенсов».

«Каждая программа – это колоссальный труд не только экстрасенсов, видно, сколько сил и энергии они тратят – но и съемочной группы. Приходится много ездить по нашей стране. И каждый раз переживать ту боль и те трагедии, с которыми к нам обращаются гости программы, и просят экстрасенсов о помощи», — признался Башаров.

Он отметил, что многие люди спрашивают у него, реальны ли события на телешоу, или же это постановка. Башаров заявил, что у съемочной группы не было бы возможности найти столько неизвестных, но талантливых актеров, которые бы со всей искренностью говорили о своих проблемах и переживаниях. Башаров отметил, что ему крайне непросто пропускать через себя страдания и беды героев телешоу.

«Это моя главная сложность – в каждой программе сталкиваться с горем, бедами, с которыми к нам обращаются люди. Сейчас, с опытом, я научился находить в себе силы, восстанавливаться. Но я все пропускаю через себя, как и вся съемочная группы. Это тяжелый труд, но мы стараемся», — резюмировал артист.

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