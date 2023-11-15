Дженнифер Энистон прервала молчание после ухода из жизни Мэттью Перри

Актриса Дженнифер Энистон прервала молчание после ухода из жизни своего коллеги по сериалу «Друзья» — актера Мэттью Перри. Пост о друге она опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Энистон, которой СМИ после случившегося с Перри приписывали глубокую депрессию, подтвердила, что переживает глубокое горе.

«Мы любили его всем сердцем. Он был частью нашей ДНК. Нас всегда было шестеро. Это была выбранная семья, которая навсегда изменила нас и предопределила наши пути», — написала актриса.

Она добавила, что Перри обожал смешить людей настолько, будто от этого зависела его жизнь.

«В последние пару недель я все время пересылала [коллегам по «Друзьям»] его сообщения. Смеялась, плакала, смеялась снова. Я всегда буду их хранить», — пообещала Энистон.

По словам актрисы, она разговаривает с ушедшим другом каждый день.

«Мэтти, я тебя очень люблю и знаю, что ты теперь в покое, вся боль ушла. Говорю с тобой каждый день и иногда почти слышу, как ты говоришь: «Как будто ты могла стать еще безумней!» — поделилась она.

Мэттью Перри не стало 28 октября 2023 года. Его нашли в джакузи в его квартире в Лос-Анджелесе. Актеру было 54 года. Его бывшая подруга и ассистентка недавно заявила, что сохранявший в последние годы трезвость Перри незадолго до трагедии мог сорваться.

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