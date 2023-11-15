«Я так жить не привык»: актер Иван Краско рассказал о своем самочувствии

Народный артист России Иван Краско признался, что чувствует себя нормально, однако, плохо ходит из-за проблем с сосудами в ногах. Об этом 93-летний актер рассказал в интервью kp.ru.

«Я думаю, что это возраст. Еще у меня были наскоки инсульта, как я это называю. Иногда вдруг начинает шуметь в голове. <...> Я думаю, в конце ноября буду проситься в больницу. <...> Поэтому, когда у меня спрашивают, как состояние, отвечаю: «Какое-то неопределенное». Надо узнать, что мешает мне дальше жить. Мне становиться все неинтересно, равнодушие появляется. А я так жить не привык», — отметил артист.

Помимо этого, у Краско появляются признаки слепоты и глухоты, а также провалы памяти. Он уточнил, что иногда ему приходится вспоминать, как зовут близких. Однако актер планирует дожить до 100 лет.

«Мне как-то вызвали скорую помощь, приехали два врача. Проверили все. Один сказал: «Иван Иванович крепкий орешек, до ста лет будет жить». А второй ему: «Что ты его ограничиваешь 100 годами?!» — рассказал Краско.

В конце сентября Иван Краско сообщал, что за ним после выписки из больницы, где ему удаляли тромб, ухаживают сыновья Иван и Федор. Также за самочувствием артиста следит его помощница Дарья Пашкова.

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