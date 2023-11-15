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Елена Воробей хочет вернуться в новогодние передачи на телевидение

Юмористка Воробей призналась, что планирует вернуться в новогодние передачи

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Игорь Руссак/РИА Новости

Заслуженная артистка России, юмористка Елена Воробей хочет вернуться в телевизионные передачи на Новый год. Об этом она рассказала интернет-изданию «Абзац».

По ее мнению, появление юмористов на телевидении в зимние праздники является важной традицией.

«Появление юмористов на телевидении — это повод для радости и улыбки. Я считаю, что мы приносим зрителям хорошее настроение в Новый год. Обычно у каждого из нас свой номер в «Голубом огоньке». Сейчас как раз съемки начинаются. Я жду, что мне пришлют сценарий», — рассказала Воробей.

Артистка также добавила, что работает над «омолаживанием» своей аудитории. Однако она не уточнила, каким именно способом.

В мае Елена Воробей вспомнила, как певица Алла Пугачева помогла ей продвинуться по карьерной лестнице. Она уточнила, что благодаря «кулуарному общению» ей удалось попасть на самый значимый концерт года — «Рождественские встречи Пугачевой». Артистка рассказала, что Примадонна послушала ее репертуар и выбрала для концерта юмористическую песню. По словам Воробей, Пугачева советовала ей развивать именно комедийный аспект своего творчества.

Ранее Елена Воробей рассказала о том, как смогла сбросить 13 килограммов.

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