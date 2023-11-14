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Регина Тодоренко о питании Топалова: «Ест как удав»

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что сидит с Топаловым на диете

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@reginatodorenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что сидит с мужем Владом Топаловым на диете.

Тодоренко объяснила, что она и супруг стараются следить за здоровьем, чтобы жить долго и привести тело в тонус. Телеведущая собирается сбросить два килограмма, чтобы нравиться себе. О планах супруга звезда не знает. По словам блогерши, Топалов ест «как удав».

«Он (Топалов) может неделю не есть, а потом поесть. Я удивляюсь, конечно, этому. Вот такой он выносливый у меня», — рассказала звезда.

Тодоренко отметила, что не старается «откормить» мужа.

«Он сам себя иногда откармливает. У него есть такое читмил день, когда он ест все подряд — бургеры, конфеты, шоколадки. Но при этом на следующий день он может не есть двое-твое суток», — поделилась блогерша.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.

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