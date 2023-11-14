Бари Алибасов рассказал, от кого слышит «бу-бу-бу» и «ля-ля-ля»

Российский продюсер Бари Алибасов заявил «Газете.Ru», что в его деле против сети магазинов электроники «М.Видео» нет «никакого проблеска». А ноутбук, на которой он жаловался из-за тормозящих World Of Tanks, пришлось «похоронить».

«Все похоронили, все похоронили. Мы бились, несколько раз в суд ходили, и он вроде бы был лоялен, хотел как-то помочь, но все так и повисло, ничего и никак не решилось. Я сам лично обращался в разные организации. Берут, говорят: «положите бумажку, посмотрим». Никакого проблеска и никакого, по-моему, у них желания. Все «ля-ля-ля», и на этом все закончилось. Связывались несколько раз (с «М.Видео» — «Газета.Ru») и я ездил туда дважды, что-то они говорят, я даже не хочу восстанавливать эти диалоги, «ля-ля-ля», «бу-бу-бу», — сказал он.

Алибасов добавил, что больше в World of Tanks не играет, так как вернул ноутбук.

«Я уже забыл про все это. Мы его вернули обратно, и ни денег, ни ноутбука. У меня есть ноутбук и не один, но того ноутбука нет, его похоронили», — пояснил он.

25 сентября Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал иск Бари Алибасова к сети «М.Видео» из-за проблем с игровым ноутбуком. Помощница продюсера рассказала «Газете.Ru», что его несколько раз сдавали в ремонт, но каждый раз возвращали, меньше тормозить ноутбук не стал. Позже представитель «М.Видео» Андрей Петров заявил «Газете.Ru», что специалисты сети готовы вместе с артистом разобраться с подключением, настройками игры и интернета. Кроме того, они готовы подарить Алибасову курсы компьютерной грамотности. Помощница Алибасова ответила, что курсы продюсеру не нужны – он и сам все умеет. 14 ноября суд в Москве рассмотрел иск Алибасова, но текст судебного акта пока не опубликован.

Ранее Алибасов признавался, что его тренирует внучка бывшей жены актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.