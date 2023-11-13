Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Катя Лель раскрыла секрет успеха своих хитов

Певица Катя Лель назвала энергию и вибрации секретами успеха своих хитов

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певица Катя Лель заявила в беседе с «Пятым каналом», что энергия и вибрации являются успехами ее хитов.

По словам Лель, сейчас очень сильно работает энергия, которая значительно меняет окружающий мир.

«Звук — это энергия. Колоссально меняется наша энергия, наши вибрации. Поэтому я понимаю, что за этим стоит новое время. Поэтому благодарю Вселенную за то, что сегодня происходит со мной и с моим творчеством», — рассказала артистка.

Лель призналась, ей очень приятен факт, что ее творчество пользуется популярностью как среди отечественных слушателей, так и за рубежом. По словам звезды, ее слушают в Германии, Франции, Австралии и в Дубае.

Известно, что Катя Лель увлекается эзотерикой и верит в существование инопланетян. Она также не раз заявляла, что обладает даром целительницы.

В июне Катя Лель рассказала, как помогла певице Аните Цой вылечиться молитвами. Лель предложила свою помощь, когда Цой сломала палец на ноге. Ежедневно певица звонила коллеге по телефону и читала «Отче наш». По словам звезды, Цой поправилась к запланированной дате.

Ранее Бритни Спирс рассказала о встрече с инопланетянами.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий