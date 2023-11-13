У Митты диагностировали повторный инсульт

У режиссера, народного артиста России Александра Митты диагностировали повторный инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Сейчас, по данным канала, кинематографист находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Накануне Митте стало плохо, врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание.

Уточняется, что в больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ситуацию осложняют воспаление почек и сердечные заболевания.

В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. Позже сын опроверг информацию о параличе. 5 июля стало известно, что Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение. Источник в медицинских кругах уточнял, что диагноз Митты звучит как «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». 12 июля сообщалось, что Митту выписали из больницы.

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