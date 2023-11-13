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У Митты диагностировали повторный инсульт

Mash: у режиссера Митты диагностирован повторный инсульт

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Руслан Кривобок/РИА Новости

У режиссера, народного артиста России Александра Митты диагностировали повторный инсульт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Сейчас, по данным канала, кинематографист находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Накануне Митте стало плохо, врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него были повышенная температура и затрудненное дыхание.

Уточняется, что в больнице Митте провели компьютерную томографию, которая показала инсульт. Ситуацию осложняют воспаление почек и сердечные заболевания.

В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. Позже сын опроверг информацию о параличе. 5 июля стало известно, что Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение. Источник в медицинских кругах уточнял, что диагноз Митты звучит как «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». 12 июля сообщалось, что Митту выписали из больницы.

Ранее Жасмин рассказала, как Филипп Киркоров «ругался» на нее из-за выбора участника на телешоу.

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