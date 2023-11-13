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Звукорежиссер «Реальных пацанов» погиб на СВО

«Регион 12»: звукорежиссер «Реальных пацанов» Ушаков погиб в зоне СВО

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Регион 12/VK

Звукорежиссер сериала «Реальные пацаны» Валентин Ушаков погиб в зоне СВО. О смерти Ушакова на Украине рассказал паблик во «ВКонтакте» «Регион 12».

Участвовать в военных действиях Ушаков, по данным паблика, отправился добровольцем в сентябре 2023 года, хотя близкие отговаривали его.

Уточняется, что Ушаков получил тяжелое ранение ног гранатой, сброшенной с беспилотника, а после, когда санитары начали его эвакуацию, вся группа попала под еще один удар, после которого никто не выжил.

Похороны звукорежиссера прошли 11 ноября в его родном селе Кужмара в Республике Марий Эл. У Ушакова остался 14-летний сын.

Валентину Ушакову посвятили заключительный эпизод сериала «Реальные пацаны», в котором герои отправляются в госпиталь к раненым военнослужащим. Также Ушаков известен по работе над сериалом «Папины дочки», фильмами «Вива, Кастро!» и «Кука».

Ранее актер сериалов Алексей Хильский погиб от ранения на Украине.

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