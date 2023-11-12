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У телеведущего Кушанашвили случился приступ в ресторане в центре Москвы

Baza: Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущему Отару Кушанашвили стало плохо в ресторане в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 53-летний журналист отдыхал с друзьями в ресторане Sabor de la Vida на улице 1905 года и ему стало плохо. Очевидцы вызвали «скорую».

«По предварительным данным, у Отара Кушанашвили случился сердечный приступ», — сообщили авторы канала, добавив, что на место был направлен реанимобиль.

Очевидцы рассказали, что телеведущий находится в сознании, но ему было тяжело дышать, и он жаловался на боль в груди.

До этого актера, режиссера, художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали. По данным Mash, у него случился инсульт. Соломин потерял сознание во дворе своего дома. Врачей вызвали прохожие. В театре сообщили, что сейчас актер в сознании и может разговаривать. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее петербургский актер получил травму шеи на сцене.

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