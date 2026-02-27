Размер шрифта
Пожилой педофил домогался 11-летней девочки в Брянске и получил срок

Pixabay

В Брянске вынесли приговор 72-летнему мужчине, который познакомился с 11-летней девочкой и домогался ее. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции региона сообщает vbryanske.com.

Инцидент произошел еще в 2024 году. Пожилой педофил познакомился с ребенком на пляже и обменялся с девочкой телефонами — в тот же вечер он пригласил ее на прогулку. Во время общения пенсионер рассказывал малолетней непристойные истории.

При следующей встрече на пляже он трогал ребенка за интимные места. Пожилой мужчина свою вину не признал, заявив, что якобы спасал девочку из воды, опасаясь, что та не выберется на сушу сама.

Суд первой инстанции назначил пенсионеру 12 лет колонии строгого режима и еще год ограничения свободы, однако защита обжаловала приговор, сославшись на отсутствие свидетелей и то, что девочка могла оговорить мужчину.

В результате областной суд счел доводы несостоятельными, отметив отсутствие у потерпевшей мотивов для оговора и законность проведенной экспертизы. Приговор оставили без каких-либо изменений.

Ранее педофил надругался над девочкой в российском городе и получил срок.

 
