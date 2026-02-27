Россиянам рассказали, кому стоит задуматься о заморозке спермы

Мужчинам стоит задуматься о заморозке спермы перед серьезными медицинскими процедурами — онкотерапия и операции на яички неблагоприятно влияют на репродуктивную функцию. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал врач-репродуктолог Кирилл Дворцов.

«Лучевая терапия с высокой долей вероятности ведет к потере репродуктивной функции. Это облучение, химиотерапия, операции на яичке. [Заморозить сперму стоит] в ситуации, в которой может быть потеря материала из-за травматизации. Допустим, пациент работает на опасном производстве, либо же собирается в зону военных действий. Может быть риск, допустим, повреждения яичек, он хочет заранее все заморозить. Например, пациент находится во время лечения по поводу мужского бесплодия и для подстраховки он замораживает материал на будущее — при стимуляции сперматогенеза сперма стала неплохой. На всякий случай замораживает несколько порций, если после проведенного лечения произойдет откат», — сказал он.

Врач отметил, что в некоторых ситуациях сперму замораживают для ЭКО — таким образом накапливается материал для успешного оплодотворения.

«Вот еще показание — если у пациента олигозооспермия, допустим, мало сперматозоидов или единичные, и он проводит несколько процедур заморозки для того, чтобы их просто накопить для будущей программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Также это мужчины, которые переходят в старший репродуктивный возраст, условно после 40 лет, которые понимают, что они хотели бы в будущем после 50-60 лет еще одного ребенка. Хранение спермы стоит тысяч 20 рублей в год. Плюс-минус. Не так уж и дорого. Да и заморозка сама тоже не очень дорогая манипуляция, на самом деле», — добавил он.

