«Не имеем права»: власти не стали искать жителя, отказавшегося везти губернатора Гладкова

В Белгородской области не стали искать жителя, отказавшегося везти губернатора

В администрации Яковлевского округа (или района) рассказали «Подъему», что не общались с мужчиной, который отказался подвезти губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Местные власти заявили, что инцидент произошел на стыке с Прохоровским районом рано утром. В обоих регионах живут несколько десятков тысяч человек.

«Как вычислить? Мы по закону не имеем права знать, кто это. Мы органы исполнительной власти», — сказали в администрации.

Накануне Гладков сообщил, что опоздал на работу из-за того, что местный житель отказался его подвезти. Чиновник возвращался из командировки, но поезд, на котором он ехал, сломался. Тогда губернатор попросил мужчину подкинуть его до служебной машины. Однако местный житель отказался помочь.

Глава области посчитал, что мужчина может быть чем-то на него обижен. В связи с чем Гладков попросил главу Яковлевского района, где произошел инцидент, съездить к мужчине и разобраться в ситуации.

Ранее Гладков застрял в лифте во время блэкаута.

 
