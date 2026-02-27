Международные резервы России за неделю снизились на $8,9 млрд

Международные резервы РФ с 13 по 20 февраля сократились на $8,9 млрд

По состоянию на 20 февраля 2024 года объем международных резервов страны составил $797,2 млрд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центральный Банк России.

Неделей ранее, 13 февраля, этот показатель достигал $806,1 млрд. Таким образом, в течение недели произошло снижение резервов на 8,9 миллиарда долларов.

Международные резервы – это высоколиквидные активы финансового характера, находящиеся под управлением Банка России и правительства Российской Федерации. В их структуру входят валютные активы, золото в монетарной форме, специальные права заимствования (СДР, международное расчетное средство, используемое МВФ), резервная позиция РФ в МВФ и другие категории резервных активов.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что, несмотря на непростые обстоятельства, экономика России демонстрирует устойчивость. В частности, в 2025 году зафиксирован рост ВВП на уровне 1%, а суммарный рост валового внутреннего продукта за последние три года превысил отметку в 10%.

