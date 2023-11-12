Режиссеру Митте вызвали скорую помощь

Народному артисту РФ режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, врачи диагностировали у 90-летнего режиссера пневмонию. Отмечается, что у него высокая температура и затрудненное дыхание.

Медики оказали первую помощь, поставили диагноз и рекомендовали ему поехать в больницу, однако, по данным Mash, он отказался.

В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию.

Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. Позже сын опроверг информацию о параличе. 5 июля стало известно, что Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение. Источник в медицинских кругах уточнял, что диагноз Митты звучит как «транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии». 12 июля сообщалось, что Митту выписали из больницы.

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