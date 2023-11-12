В Малом театре рассказали о состоянии Соломина

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в состоянии госпитализированного ранее народного артиста СССР Юрия Соломина наметилось улучшение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение», — рассказала она.

Она отметила, что врачи думают о том, чтобы перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он будет продолжать лечение.

Соломина госпитализировали 6 ноября. Днем позднее Михайлова сообщила, что у актера диагностировали инсульт.

Telegram-канал Mash сообщал, что у Юрия Соломина развилась деменция. Издание подчеркивало, что актер дезориентирован в пространстве. Согласно данным канала, артист не помнил, как оказался в больнице и другие события из своей жизни. В свою очередь внучка художественного руководителя Малого театра заявила в беседе с RT, что у актера нет проблем с памятью и речью.

Ранее сообщалось, что «скорую» Соломину вызвали прохожие.