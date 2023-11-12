Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Малом театре рассказали о состоянии Соломина

Директор Малого театра рассказала об улучшении состояния Юрия Соломина

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что в состоянии госпитализированного ранее народного артиста СССР Юрия Соломина наметилось улучшение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состояние Юрия Мефодьевича стабильное, даже наметилось улучшение», — рассказала она.

Она отметила, что врачи думают о том, чтобы перевести артиста из реанимации в обычную палату, где он будет продолжать лечение.

Соломина госпитализировали 6 ноября. Днем позднее Михайлова сообщила, что у актера диагностировали инсульт.

Telegram-канал Mash сообщал, что у Юрия Соломина развилась деменция. Издание подчеркивало, что актер дезориентирован в пространстве. Согласно данным канала, артист не помнил, как оказался в больнице и другие события из своей жизни. В свою очередь внучка художественного руководителя Малого театра заявила в беседе с RT, что у актера нет проблем с памятью и речью.

Ранее сообщалось, что «скорую» Соломину вызвали прохожие.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий