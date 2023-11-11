Ковальчук объяснила, почему не оставляет Чумакова с детьми

Певица Юлия Чумакова объяснила, почему ее супруг, певец Алексей Чумаков, не остается один сидеть с детьми. Ее цитирует «Пятый канал».

«Алексей не остается один, потому что у нас, конечно же, есть помощники, есть родители рядом. У нас есть няня, которая помогает», — заявила певица.

Однако, уверена Ковальчук, Чумаков бы справился с этой задачей, поскольку легко может, к примеру, поменять подгузник у дочери.

Ковальчук с 2013 года замужем за Чумаковым, в 2017 году они впервые стали родителями, у них появилась дочь Амелия, которую они по-прежнему не показывают в соцсетях, несмотря на многочисленные просьбы поклонников.

Певица 8 июля 2023 года сообщила о рождении девочки Алисии и опубликовала фото ножек младенца. Юлия Ковальчук пояснила, что ей понадобилось время, чтобы «осознать масштаб счастья» и поделиться этой новостью.

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