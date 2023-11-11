Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ковальчук объяснила, почему не оставляет Чумакова с детьми

Певица Ковальчук заявила, что Чумаков не остается один с детьми

close
100%
juliakovalchuk/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Юлия Чумакова объяснила, почему ее супруг, певец Алексей Чумаков, не остается один сидеть с детьми. Ее цитирует «Пятый канал».

«Алексей не остается один, потому что у нас, конечно же, есть помощники, есть родители рядом. У нас есть няня, которая помогает», — заявила певица.

Однако, уверена Ковальчук, Чумаков бы справился с этой задачей, поскольку легко может, к примеру, поменять подгузник у дочери.
Ковальчук с 2013 года замужем за Чумаковым, в 2017 году они впервые стали родителями, у них появилась дочь Амелия, которую они по-прежнему не показывают в соцсетях, несмотря на многочисленные просьбы поклонников.

Певица 8 июля 2023 года сообщила о рождении девочки Алисии и опубликовала фото ножек младенца. Юлия Ковальчук пояснила, что ей понадобилось время, чтобы «осознать масштаб счастья» и поделиться этой новостью.

Ранее пранкер Сорян нашел пропавшую экс-супругу Михаила Ефремова.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий