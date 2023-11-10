«Сам пользуюсь»: Кирилл Туриченко рассказал о семейном бизнесе

Певец и солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко в разговоре с «Утро.Ру» рассказал, как управляет четырьмя магазинами товаров для дома.

«Мне тут очень помогает семья. Я в бизнесе выступаю больше как лицо и инвестор. А основная работа – на моей сестре и племяннике. Магазины развиваются параллельно с «Тополиным пухом» и моими сольными концертами», — улыбнулся Туриченко.

По словам артиста, ему удалось получить первую прибыль только спустя полтора года развития бизнеса. Туриченко отметил, что большую часть заработанных денег старается вкладывать в новые магазины. Солист «Иванушек» признался, что теперь планирует расширять бизнес в регионах.

«Я ручаюсь за каждый товар, который продается в моих магазинах, потому что лично отбираю все. Сам пользуюсь всеми этими же бытовыми предметами, проверяю, как моется, например, посуда в посудомоечной машине», — подчеркнул Туриченко.

Музыкант назвал себя неприхотливым человеком, но отметил, что еще не достиг того уровня богатства, к которому стремится.

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