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Клара Новикова объяснила, почему не уезжает из России

Юмористка Клара Новикова призналась, что не может жить за рубежом

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«Россия 1»

Народная артистка России и юмористка Клара Новикова призналась в беседе с mk.ru, что никогда не рассматривала вариант переезда из Москвы.

«Если бы у меня была такая внутренняя потребность, то, может быть, и поехала бы. Но у меня такой потребности нет, я не могу жить за рубежом. Мне кажется, что я не смогу нигде прижиться», — заявила она.

Новикова назвала себя «разговаривающим человеком» — ей важно находиться в среде русскоговорящих.

«Я же просто буду глухонемой человек! Мои родители тоже никуда в свое время не уехали, хотя мой брат звал их к себе: и папу, и маму. Они были уже в достаточно преклонном возрасте, могли бы поехать. Там же и медицина посильнее, и климат потеплее… Но они не поехали», — отметила артистка.

Недавно Новикова назвала завистниками тех, кто распускает слухи о ее исчезновении. Звезда также посетовала, что публику больше интересует то, куда она пропала, нежели детали ее творчества.

Ранее сообщалось, что председателю Союза русских литераторов аннулировали ВНЖ в Литве.

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