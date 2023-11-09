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Росгвардия прервала концерт в Санкт-Петербурге

Росгвардия прервала концерт рок-группы Zero People в Санкт-Петербурге

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Pavel Golovkin/AP

На закрытый концерт группы Zero People в петербургском клубе «Космонавт» приехали сотрудники Росгвардии после жалоб активистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В публикации отмечается, что Zero People является сайд-проектом вокалиста и клавишника группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина.

По данным очевидцев издания 78.ru, в клуб вошли люди в форме с закрытыми лицами, вывели несовершеннолетних, а после построили всех в очередь для проверки документов, музыкантов также забрали в полицию.

До этого стало известно, что активисты написали обращение в Минкультуры РФ, СК России и силовикам с просьбой отменить все выступления сайд-проекта группы Animal ДжаZ — Zero People.

В конце коллектив планировал выступить в 17 городах РФ, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и другие. При этом музыканты держат в секрете, на каких именно площадках планируются выступления, так как опасаются рейдов полиции или срыва выступлений активистами.

Ранее концерт Xolidayboy в Нижнем Новгороде отменили за несколько часов до начала.

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