Яна Чурикова ответила на критику Алексы в адрес условий проживания на «Фабрике звезд»

Актриса и телеведущая Яна Чурикова на YouTube-шоу «Макарена» назвала Алексу «домашней девочкой» после того, как певица раскритиковала шоу «Фабрика звезд».

«Да, это было так, но это обратная стороны медали. Когда ты домашняя девочка и к такому не привыкла, конечно, это тебя шокирует. Как раз в случае с Алексой, наверное, это было так», — заявила Чурикова.

Так она прокомментировала слова Алексы, которая жаловалась на тяжелые условия проживания конкурсантов популярного реалити-шоу. Певица рассказывала, что конкурсантов вынуждали давать по 3-4 концерта в день, и они не успевали ни выспаться, ни умыться. Алекса посчитала такое отношение эксплуатацией, а также добавила, что участников не всегда хорошо кормили.

«Питались по-разному. Бывало хорошо, а бывало ели фаст-фуд, запивая ред-буллом или кока-колой, заедали сникерсами. Гонорары за выступления давали копеечные: платили от 50 до 100 долларов за концерт», — жаловалась певица.

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