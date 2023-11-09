Филипп Киркоров рассказал, на сколько размеров похудел после операции Хайдарова

Певец Филипп Киркоров на светской премьере художественного фильма «Легенда о самбо» в Москве похвастался похудением после пластики у Тимура Хайдарова. Об этом пишет kp.ru.

«Смотрите – сейчас 44-й размер. А раньше был 56-й!» — воскликнул Киркоров.

Он также распахнул пиджак и показал журналистам бирку и отсутствие живота. Пластический хирург Хайдаров сидел рядом с музыкантом на премьере фильма. После показа Киркоров заявил, что в ближайшем будущем хочет освоить какой-нибудь вид спорта.

«Следующий этап мой будет — освоить какой-то вид спорта. Раньше я только на сцене занимался танцами и хореографией, минувший год занимаюсь фитнесом», — отметил Киркоров.

В марте 2023 года Киркоров прошел несколько пластических операций на животе и лице. Также хирург звезды Тимур Хайдаров сделал ему коррекцию позвоночника и сформировал пресс с помощью специального аппарата.

В сентябре Киркоров показал обновленный пресс журналистке Ксении Собчак в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певец сравнил пластику с искусством. Он назвал Хайдарова художником, а себя — его лучшим созданием.

Ранее Киркоров станцевал стриптиз для Ирины Винер в Дубае.