Актрису Раису Максимову перевели в отделение гематологии. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По данным источника канала, резкое падение гемоглобина у 94-летней народной артистки РСФСР вызвало заболевание крови.

Утверждается, что страдающей от анемии актрисе еще несколько дней придется провести в больнице под наблюдением врачей.

О том, что народную артистку России Максимову, которая служит в МХТ имени Чехова, экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии 8 ноября, сообщал Telegram-канал Mash.

По данным канала, родственники артистки вызвали карету скорой помощи из-за ухудшения состояния здоровья Максимовой: она жаловалась на слабость и сильное головокружение.

Максимова известна кинозрителю по роли Аглаи в «Идиоте» (1958) Ивана Пырьева, среди ее самых новых работ в театре — «Звезда вашего периода», которую Рената Литвинова поставила на сцене МХТ в 2021 году.

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