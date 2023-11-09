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Моргенштерна в третий раз хотят оштрафовать из-за отсутствия маркировки иноагента

РКН снова нашел нарушение закона об иноагентах в Telegram-канале Моргенштерна

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morgen_shtern/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Административный протокол в отношении российского рэпера Алишера Моргенштерна составят в ближайшее время. В его Telegram-канале снова не обнаружили маркировки иноагента, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу выявило нарушение закона в деятельности Telegram-канала музыканта», — заявил источник агентства.

Протокол будет составлен за правонарушение по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иноагентом без маркировки). Реперу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Данное нарушение обнаружили сотрудники Роскомнадзора еще в середине октября. ТАСС отмечает, что в отношении Моргенштерна будет составлен уже третий протокол по этой статье.

До этого Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) в интервью Ксении Собчак заявил, что ради возвращения в Россию мог бы последовать примеру Ромы Зверя, который выступил в Донбассе на фоне отмены концертов музыканта.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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