Выпускница Академии Вагановой стала музруководителем Английского балета

Дирижер и экс-танцовщица Мария Селецкая, выпускница Академии русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге, назначена музыкальным директором Английского национального балета. На назначение обратила внимание «Фонтанка».

Уроженка эстонского города Нарва-Йыэсуу, Селецкая также училась танцу в Таллинском балетном училище и продолжила учебу в Таллинском университете.

Она выступала в театре «Эстония», Берлинском государственном балете, Цюрихском балете, Королевском балете Фландрии.

В 2018 году Селецкая завершила танцевальную карьеру, после стала заместителем дирижера Штутгартского балета. В 2017 году впервые выступила в роли дирижера, после чего работала в Национальном балете Канады, Королевском датском балете и балете Парижской оперы.

В Английском национальном балете Селецкая будет курировать творческое развитие и качество музыкального исполнения, а официально вступит в должность в начале сезона 2024–2025 года.

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