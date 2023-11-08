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Французский дирижер выступил в российской опере

Дирижер из Франции Нонсьё выступил в новосибирском НОВАТе

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Московский театр Новая Опера им. Е.В. Колобова

Известный французский дирижер Клеман Нонсьё выступил в российской опере. Об этом сообщает НГС.

В конце октября Нонсьё прилетел в Новосибирск, чтобы выступить в НОВАТе.

«Первый раз в Новосибирске, в Сибири. Здесь уже зима», — поделился впечатлениями Клеман.

В НОВАТе дирижер вышел к оркестру в балете «Щелкунчик» и на гала-концерте Аиды Гариффулиной.

«Здесь другая атмосфера, чем в Москве. Я это тоже чувствую. Дирижировал балетом «Щелкунчик» и это было очень трогательно. Это для меня вообще новый опыт, и новый опыт в принципе в России. Я очень рад», — заверил Нонсьё.

Оркестр НОВАТа дирижер оценил как профессиональный, реактивный и готовый к работе.

В декабре Нонсьё выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.

Минувшим летом немецкий дирижер Жюльен Салемкур впервые выступил с Российским национальным оркестром.

Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность Родиону Газманову и Наталье Сенчуковой.

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