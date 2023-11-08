Французский дирижер выступил в российской опере

Известный французский дирижер Клеман Нонсьё выступил в российской опере. Об этом сообщает НГС.
В конце октября Нонсьё прилетел в Новосибирск, чтобы выступить в НОВАТе.
«Первый раз в Новосибирске, в Сибири. Здесь уже зима», — поделился впечатлениями Клеман.
В НОВАТе дирижер вышел к оркестру в балете «Щелкунчик» и на гала-концерте Аиды Гариффулиной.
«Здесь другая атмосфера, чем в Москве. Я это тоже чувствую. Дирижировал балетом «Щелкунчик» и это было очень трогательно. Это для меня вообще новый опыт, и новый опыт в принципе в России. Я очень рад», — заверил Нонсьё.
Оркестр НОВАТа дирижер оценил как профессиональный, реактивный и готовый к работе.
В декабре Нонсьё выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.
Минувшим летом немецкий дирижер Жюльен Салемкур впервые выступил с Российским национальным оркестром.
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