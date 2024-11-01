Предприятия у аэродромов столкнулись с новой напастью

Около 25% предприятий, чьи корпуса расположены у аэродромов России, не имеют в доступе средств для отпугивания птиц. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО) и других представителей отрасли.

«Проведение орнитологических исследований собственники предприятий, расположенных у аэродромов, должны были завершить к 1 сентября. По итогам проведенных исследований на сегодняшний день были выданы заключения 104 предприятиям — 55 положительных и 49 отрицательных», — рассказал директор РЭО Денис Буцаев.

Он добавил, что большинство из этих предприятий-нарушителей — полигоны и объекты для сортировки твердых отходов. Нарушители сейчас получают штрафы, обязуются разогнать птиц и дальше поддерживать статус-кво. Буцаев заявил, что этого недостаточно и необходимы более суровые меры — как против птиц, так и против нарушителей.

До этого стало известно, что аэропорт Южно-Сахалинска оборудуют комплексами противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите аэропортов от атак беспилотников.