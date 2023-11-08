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Спустя 26 лет сын Жени Белоусова потребовал половину наследства

Сын певца Евгения Белоусова Роман потребовал половину наследства

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Сын эстрадного певца Евгения (Жени) Белоусова Роман решил добиться права на половину наследства через 26 лет после ухода отца из жизни. Об этом РИА Новости рассказал адвокат мужчины Сергей Жорин.

«Мы подали иск в Лефортовский суд Москвы, Роман просит признать за ним право на его долю — это одна вторая от наследственной массы — и передать права на интеллектуальную собственность», — уточнил Жорин.

Жорин объяснил, что к Роману обратилась съемочная группа, которая снимает фильм про Белоусова, и попросила разрешения на использование песен в фильме. Так выяснилось, что наследство на авторские права песен не оформлялось.

«Дочь Белоусова Кристина и Роман вместе отправились к нотариусу, чтобы Роман вступил в наследство, но в дело вмешалась мать Кристины [...] и сказала, что Роману ничего не положено», — объяснил Жорин, добавив, что тем самым были нарушены права Белоусова.

В иске указано, что на момент ухода из жизни Евгения Белоусова Роману было четыре года, и он, как несовершеннолетний на тот момент, и сейчас имеет право на наследство, считает его защита.

Жени Белоусова не стало в 1997 году. Его имущество полностью досталось дочери Кристине от бывшей жены Елены Худик. Роман был рожден вне брака, но отцовство было установлено официально Долгопрудненским судом Подмосковья в 1998 году, следует из иска.

Накануне суд не удовлетворил иск о наследстве третьей жены Александра Градского.

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