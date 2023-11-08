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В «Кавказской пленнице» нашли три киноляпа в одной сцене с Трусом

Зрители обнаружили киноляпы в сцене с Трусом в комедии «Кавказская пленница»

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Мосфильм

В знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница» нашли три киноляпа в одной сцене с Трусом, которого сыграл Георгий Вицин. На это обратил внимание РБК Life.

Речь идет о небольшом эпизоде, в котором персонаж Вицина в качестве билетера пересчитывает деньги у входа на танцевальную площадку. Первый киноляп заметили с карандашом — в одной сцене он повернут к Трусу красной стороной, а в следующем кадре — уже синей. Не обратили внимание монтажеры и на прозрачный стакан: он стоит рядом с бутылкой воды, затем Трус запивает водой из стакана разорванный билет и ставит тару на стол, однако в следующей сцене стакана и вовсе нет на столе.

Журналисты также заметили киноляп с билетной лентой в катушке. В одном из эпизодов можно заметить, что катушка немного размотана и билеты свисают вниз по стене, однако после смены кадра зрителю видно, что хаотично развернутая катушка была не очень аккуратно свернута обратно. Все указанные киноляпы можно увидеть на 21-ой минуте фильма.

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