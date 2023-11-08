Николай Носков отменил еще один свой концерт из-за болезни

Представители певца Николая Носкова на странице музыканта во «ВКонтакте» сообщили, что концерт в Челябинске также отменяется из-за болезни артиста.

«Дорогие друзья! К огромному сожалению концерты в Оренбурге и Челябинске переносятся из-за болезни Николая Носкова. Даты концертов сообщим позднее. Благодарим вас за теплые слова и пожелания. Спасибо», — гласит сообщение.

Недавно в Оренбурге также отменили концерт Носкова, который должен был состояться 6 ноября. Пока неизвестно, отменят концерт или перенесут на другую дату. Организаторы сообщили, что сдать билеты можно будет после 13 ноября.

22 февраля в «Лужниках» прошел митинг-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие группа «Любэ», Григорий Лепс, Олег Газманов, Владимир Машков, Дмитрий Дюжев и другие артисты.

В программе концерта было заявлено выступление Носкова и певца Ivan с песней «На меньшее я не согласен». Также артист должен был исполнить композицию «Не вставай на колени» с Ivan и Стасом Пьехой. Выступления с участием Носкова вычеркнули из программы за полчаса до выхода артиста на сцену. По словам Ivan, Носков не смог выступить из-за болей и проблем с давлением.

Ранее Дмитрий Певцов раскрыл отношение к Моргенштерну (признан в РФ иностранным агентом) после интервью Собчак.