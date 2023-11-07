Друг основателя «Ласкового мая» раскрыл смысл хита «Белые розы»

Основатель и первый руководитель группы «Ласковый май», поэт и музыкант Сергей Кузнецов создал свой хит «Белые розы» специально для солиста коллектива — Юрия Шатунова. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал друг ушедшего из жизни 7 ноября 2022 года Кузнецова, звукорежиссер Олег Андреев.

«Кузя в этой песне показал мир глазами подростка, передал чувства, которые испытывает ребенок, когда сталкивается с жестокостью. Поэтому «Белые розы» такие пронзительные. А простая мелодика только подчеркивает наивность, которая свойственна детству, и которая близка каждому человеку, ведь каждый был когда-то наивным ребенком, а многие глубоко в душе так и остаются детьми», — поделился размышлениями Андреев.

По словам Андреева, в «Белых розах» есть несколько смысловых слоев — отношение подростка с обществом, осознание своего места во взрослом мире, столкновение со злом.

«Важно понять, что «Белые розы» — это не о цветах, а о людях», — подчеркнул он.

Юрия Шатунова не стало 23 июня 2022 года, а Сергея Кузнецова — 7 ноября 2022 года.

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