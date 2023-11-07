Концерт Алексея Чумакова в Челябинске отменили за три дня до шоу

Концерт певца Алексея Чумакова в Челябинске отменили за три дня до шоу. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на городские зрелищные кассы.

Чумаков должен был выступить в челябинском ДС «Юность» 10 ноября, теперь концерт перенесен на неопределенную дату.

«Концерт Алексея Чумакова, запланированный 10 ноября в ДС «Юность», переносится. Новая дата будет известна позже», — рассказали представители касс.

Накануне продюсер и композитор Максим Фадеев признался, что думал об отмене своего концерта в Минске из-за болезни.

«За несколько часов «до» просто закладывает горло. Ни с того ни с сего. Это дошло вплоть до администрации президента, нам помогли и быстро нашли фониатра (врача-оториноларинголога, специализирующегося на диагностике и лечении патологии голосового аппарата. — прим. «Газеты.Ru)», — признался артист.

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