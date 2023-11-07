Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Концерт Алексея Чумакова в Челябинске отменили за три дня до шоу

В Челябинске отменили концерт певца Алексея Чумакова

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концерт певца Алексея Чумакова в Челябинске отменили за три дня до шоу. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на городские зрелищные кассы.

Чумаков должен был выступить в челябинском ДС «Юность» 10 ноября, теперь концерт перенесен на неопределенную дату.

«Концерт Алексея Чумакова, запланированный 10 ноября в ДС «Юность», переносится. Новая дата будет известна позже», — рассказали представители касс.

Накануне продюсер и композитор Максим Фадеев признался, что думал об отмене своего концерта в Минске из-за болезни.

«За несколько часов «до» просто закладывает горло. Ни с того ни с сего. Это дошло вплоть до администрации президента, нам помогли и быстро нашли фониатра (врача-оториноларинголога, специализирующегося на диагностике и лечении патологии голосового аппарата. — прим. «Газеты.Ru)», — признался артист.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о съемках фильма об «Иванушках» с Догилевой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий