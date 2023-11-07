Меган Фокс рассказала о выкидыше от Machine Gun Kelly

Актриса Меган Фокс в своей дебютной книге стихов «Красивые мальчики ядовиты» («Pretty Boys Are Poisonous») впервые рассказала о том, как пережила выкидыш на третьем месяце беременности. Книгу цитирует Page Six.

«На твоей стороне кровати результат УЗИ, десять недель и один день. Как думаешь, если бы она могла, она бы оставила прощальную записку?» — размышляет о потерянной дочери Меган Фокс.

Два стихотворения о нерожденной девочке расположены в финале книги и проиллюстрированы изображением матери, которая держит младенца.

«Но пришла пора прощаться. Я закрываю глаза и представляю, как прижимаю тебя к груди, пока тебя вырывают из меня. Я бы заплатила любую цену, скажите, какой выкуп за ее душу?» — продолжает Фокс в другом тексте.

Поклонники Меган Фокс и ее бойфренда, рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер), впервые заподозрили, что пара пережила выкидыш, в марте 2022 года — в песне «Twin Flame» он использовал звук аппарата УЗИ, в тексте песни говорится: «Засыпай, увидимся во сне».

Через несколько месяцев, исполняя эту песню на церемонии вручения премии Billboard Music Awards, он рассказал, что посвящает композицию жене и нерожденному ребенку.

Накануне певица Юлия Савичева в интервью YouTube-каналу FAMETIME рассказала, как пережила выкидыш от Александра Аршинова.

«Период был страшный, потому что помимо моральной и физической усталости, у нас начались проблемы в семье: нам тяжело было с этим справиться. Были от меня необдуманные и резкие поступки. Я начала еще больше уходить в работу, и это меня больше разрушало. Я была, как корка от лимона высохшая», — вспомнила Савичева.

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