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В России покажут мультфильм для взрослых о главном по подъезду

В абсурдистской комедии «Внутренняя Мимперия» появится Вампир в законе

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Premier

Мультфильм «Внутренняя Мимперия», выполненный в манере абсурдистской комедии, покажут одновременно в онлайн-кинотеатре PREMIER и на телеканале 2x2 в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

По сюжету безработного неудачника Пандыча назначают главным по подъезду, что открывает ему глаза на настоящий бытовой апокалипсис, происходящий в стенах дома. Его соседи — Вампир в законе, злодей Мим, семья Деревановых и др. — постоянно спорят и ругаются в чате подъезда, а Пандычу приходится за этим следить. Решая проблемы со сломанным лифтом, круглосуточными магазинами «Черное и белое» и шумными вечеринками Пандыч находит новых друзей и потихоньку начинает разбираться в собственной жизни.

«Мы зацепились за тему странных соседей, потому что они есть в каждом доме. И иногда, конечно, они сводят с ума, но чаще всего создают бурю в подъезде, потому что нуждаются в общении», — рассказал один из авторов проекта Денис Всесвятский

Презентация «Внутренней Мимперии» пройдет 12 ноября на фестивале Фандом Фест. Всего в проекте будет 12 серий хронометражем 15 минут каждая.

Ранее сообщалось, что Лолита перепела «На Титанике» с Инстасамкой.

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