Моргенштерн* рассказал, на что готов ради возвращения в Россию

Рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что мог бы последовать примеру Ромы Зверева, который выступил в Донбассе на фоне отмены концертов музыканта. Об этом певец заявил в интервью на YouTube Ксении Собчак.

«Я буду тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит. С одной стороны, у меня будет возможность съездить на дачу — в баньку в Уфу, куда ты на вертолете прилетела. С бабушкой увидеться наконец-то...» — отметил рэпер.

При этом, по словам Моргенштерна, подобные действия будут расценены публикой как его политическое высказывание. Музыкант отметил, что не хочет вмешиваться в политику.

«Буду решать проблемы по мере их поступления и тщательно обдумывать. Сейчас пока не знаю», — подытожил исполнитель.

В конце августа Моргенштерн обратился к россиянам и признался, что скучает по России.

«Может, однажды и вернусь, а пока попробую вернуться в российские чарты», — подчеркнул рэпер.

В мае министерство юстиции России внесло Моргенштерна в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Музыкант заявил, что был крайне удивлен решению Минюста.

Ранее музыкант Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) сравнил войну Израиля и Палестины с событиями 11 сентября в США.